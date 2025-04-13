السعودية | سفير المملكة لدى البحرين يزور جسر الملك فهد

الخليج 365_واس

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، جسر الملك فهد، واطلع على مناطق الإجراءات والخدمات والمشاريع.

وأشاد السفير السديري بدعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – للمشاريع التنموية، ومنها تطوير المنافذ، وانعكاس ذلك الدعم على جودة المشاريع والخدمات المقدمة للمسافرين عبر جسر الملك فهد الذي يعد من أهم المنافذ في المملكة، ويشهد كثافة عالية للمسافرين.

ونوه بما يقدم حاليًا من خدمات نوعية للمسافرين عبر منفذ جسر الملك فهد، وجودة تجربة المسافر، وتقليص وقت الانتظار في المواسم، وتطور التقنيات، واستخدام أحدثها لتسهيل حركة عبور المسافرين، مشيدًا بالتكامل بين الجهات الحكومية العاملة في الجسر في البلدين الشقيقين.

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