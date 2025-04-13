شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين جريمة الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة.
وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة.
وجددت رفضها القاطع لهذا الاعتداء الذي يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني.
وطالبت المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين، محذرةً من انهيار النظام الصحي في غزة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المستمرة للقوانين والأعراف الدولية كافة.
ولجأ عشرات الآلاف من سكان غزة إلى المستشفيات التي استخدمت كملاجئ لإيواء النازحين، رغم أن العديد منها تعرض لأضرار جسيمة جراء القصف المتواصل.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، إن الطائرات الإسرائيلية "استهدفت بغارة جوية فجر اليوم مبنى في مستشفى المعمداني في غزة، ما أدى لتدميره وخروجه كليا عن الخدمة".
وأوضح أن الغارة أدت إلى "تدمير مبنى الجراحات الذي يضم قسم الطوارئ، ومحطة توليد الأكسجين لأقسام العناية المركزة".
وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة.
وجددت رفضها القاطع لهذا الاعتداء الذي يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني.
وطالبت المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين، محذرةً من انهيار النظام الصحي في غزة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المستمرة للقوانين والأعراف الدولية كافة.
تدمير مبنى الجراحاتأعلن الدفاع المدني في غزة أن غارة جوية إسرائيلية دمرت بشكل شبه كلي أحد مباني المستشفى الأهلي "المعمداني" فجر الأحد،
ولجأ عشرات الآلاف من سكان غزة إلى المستشفيات التي استخدمت كملاجئ لإيواء النازحين، رغم أن العديد منها تعرض لأضرار جسيمة جراء القصف المتواصل.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، إن الطائرات الإسرائيلية "استهدفت بغارة جوية فجر اليوم مبنى في مستشفى المعمداني في غزة، ما أدى لتدميره وخروجه كليا عن الخدمة".
وأوضح أن الغارة أدت إلى "تدمير مبنى الجراحات الذي يضم قسم الطوارئ، ومحطة توليد الأكسجين لأقسام العناية المركزة".