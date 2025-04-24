شكرا لقرائتكم القبض على مقيم ارتكب عمليات احتيال بإعلانات حج وهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير على مقيم من الجنسية البنجلاديشية؛ لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زاعمًا توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.

وتم إيقاف المقيم واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة.

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وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية.