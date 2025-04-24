شكرا لقرائتكم 5 جلسات حوارية ضمن أعمال المنتدى السعودي للإحصاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحت رعاية وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم تنظم الهيئة العامة للإحصاء المنتدى السعودي الأول للإحصاء تحت شعار “إحصـاءات لفـرص مستدامـة” في مدينة الرياض، وتستمر أعماله على مدى يومين خلال الفترة من 27 إلى 28 إبريل 2025م بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية والخبراء المحليين والدوليين.

ويتضمن برنامج المنتدى إقامة خمس جلسات حوارية متخصصة تهدف إلى مناقشة الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع الإحصائي وتستهدف ترسيخ مفاهيم العمل الإحصائي والتي تشمل تأكيد أهمية البيانات والإحصاءات في التخطيط وقياس الأداء الحكومي فضلاً عن الدور الذي يمثله المنتدى في رفع وعي أفراد المجتمع بأهمية الإحصاءات ومساهمتها في إدارة الحاضر وبناء المستقبل، وسيستعرض المشاركون أبرز المنهجيات العالمية والمنتجات الإحصائية الحديثة.

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5 جلسات حوارية

في ذات السياق فإن الجلسة الأولى تم تخصيصها للحديث حول دور الإحصاء في رسم السياسات واتخاذ القرار حيث سيسلط الضوء على أهمية البيانات الإحصائية كركيزة أساسية في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات وتحديد الأولويات الوطنية وإبراز دور المدلين بالبيانات في رفع جودة البيانات وزيادة دقتها.

فيما خصصت الجلسة الثانية للحديث حول المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية وسيشارك في الجلسة عدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية والخبراء المحليين والدوليين وستكون أبرز محاورها المعايير والتصنيفات الإحصائية المعتمدة عالمياً وتوحيد المنهجيات لضمان قابلية المقارنة بين الدول ودور التقنيات الحديثة في تطوير المنهجيات الإحصائية بالإضافة إلى مناقشة التحديات في الممارسات الإحصائية و ضمان الموثوقية والشفافية في الإحصاءات الرسمية.

من جانب آخر خصصت الجلسة الحوارية الثالثة لموضوع ” الابتكار والتطوير في الأساليب الإحصائية ” والتي ستستعرض تقنيات الاستشعار عن بعد والصور من الأقمار الصناعية في الإحصاءات الجغرافية والزراعية وعمليات معالجة وتحليل البيانات وتعزيز عمليات الابتكار الإحصائي لتطوير الإحصاءات بما يسهم في تحقيق الأهداف الدولية المشتركة ومستهدفات التنمية المستدامة.

وحول ” دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية ” خصص المنتدى الجلسة الرابعة للحديث حول أهمية دور القطاع الخاص في توفير البيانات الداعمة للمكاتب الإحصائية والمساهمة في إنتاج الإحصاءات ذات الأثر في صناعة القرار التنموي والتعرف على دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية والمساهمة في توفير البيانات ذات الصلة بالقطاع الخاص والنطاق التنموي الوطني بشكل عام .

فيما يؤكد المنتدى على أهمية التكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات والذي خصص الجلسة الأخيرة في المنتدى لتناول تسهيل الوصول إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية بأشكال متعددة ذات سلاسة تتيح لمستخدمي البيانات الوصول إلى البيانات والتعامل معها بطريقة تواكب الاحتياج لدى المستفيدين، والدعوة إلى تطوير ورفع مستوى العلاقة والتواصل مع المستخدمين من خلال توفير منصات آمنة ورقمية متنوعة لتقديم البيانات مدعومة بالرسوم البيانية والجداول والتصاميم التوضيحية.

الجدير بالذكر أن المنتدى السعودي الأول للإحصاء والذي تستضيفه مدينة الرياض وتنظمه الهيئة العامة للإحصاء سيحضره أكثر من 300 شخص من المهتمين بالعمل الإحصائي، ويهدف المنتدى إلى مناقشة مواضيع مهمة على الصعيد الإحصائي وبيان الأثر الإيجابي لقطاع الإحصاء في دعم مسيرة النهضة والتنمية المستدامة في المملكة وقياس مستوى التقدم في مؤشرات رؤية السعودية 2030 وترسيخ أهمية البيانات والإحصاءات في وعي أفراد المجتمع.