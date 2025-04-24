انت الان تتابع خبر أزمة "تصريح الحشد".. غضب لبناني من العراق بعد "شتم" رجل دين عراقي لجوزيف عون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعقب تصريح عون حول حصر سلاح حزب الله ودمجه بالقوات الأمنية وعدم تكرار تجربة الحشد الشعبي في العراق، تصاعدت ردود الأفعال العراقية على الصعيد الرسمي والشعبي، قبل ان تجري لبنان وعلى اعلى المستويات ومن بينها الرئيس اللبناني عون اتصالات بالجانب العراقي الذي قام باستدعاء السفير اللبناني بهذا الصدد، حيث أوضح عون ملابسات التصريح وانه لم يكن يقصد الإساءة.



لكن التصريحات في الساحة العراقية لم تهدأ سواء ضد الرئيس اللبناني او ضد فكرة "ارسال المساعدات" سواء الى لبنان او سوريا او فلسطين او مساعدة الأردن في الأسعار التفضيلية للنفط، حيث بدأ العراقيون يذهبون نحو ضرورة الانكفاء الذاتي دون مساعدة احد من بلدان المنطقة، لانعكاس الموقف سلبًا على العراق، وبدأت تتصاعد نبرة حادة عراقيًا ضد جوزيف عون وجميع بلدان المنطقة.

واحدة من هذه المواقف ظهور مرجع ديني اسمه اية الله ياسين الموسوي، حيث هاجم الرئيس اللبناني جوزيف عون بسبب تصريح الحشد الشعبي ووصفه بـ"النكرة"، الامر الذي اشعل حالة من الغضب في الداخل اللبناني.

ونشرت وسائل اعلام لبنانية بينها صحيفة النهار، اخبارا تبدو "استنكارية" على عدم رد المصادر الرسمية اللبنانية ضد ما وصفته الصحيفة بـ"الاهانات"، قائلة: "لم تعلّق مصادر رسمية لبنانية على الإهانات التي وجهها أحد رجال الدين العراقيين إلى رئيس الجمهورية ولم تعمد وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير العراقي لتسجيل اعتراض".

ويبدو أنها محاولة من الصحيفة لـ"غمز" السلطات الرسمية اللبنانية، بضرورة اخذ موقف مشابه لما اخذه العراق بعد تصريح عون حول الحشد الشعبي واستدعاء السفير اللبناني وتصعيد التصريحات باتجاه الموقف اللبناني.