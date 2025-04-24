شكرا لقرائتكم 8 إرشادات لضمان سلامة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شددت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على أهمية مراعاة ضيوف الرحمن للإرشادات اللازمة لسلامتهم.

وقالت الهيئة عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء: إن ضيوف الرحمن عليهم تجنب التجمع عند مداخل السلالم، واستخدام السلالم بالاتجاه الصحيح، وعدم الوقوف في الممرات للتصوير.

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كما نبهت ضيوف الرحمن إلى عدم المشي عكس السير، وتجنب الوقوف على السياج، وارتداء الكمامة أثناء الازدحام، وعدم استخدام المقابس الكهربائية لشحن الأجهزة الذكية، والمساهمة بالالتزام بإرشادات التفويج.