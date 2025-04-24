شكرا لقرائتكم صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 90 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن حساب متابعات الخليج 365 صدور نتائج الأهلية للدورة 90 لشهر مايو 2025، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا.

كما أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: