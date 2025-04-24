شكرا لقرائتكم فرص استثمارية بمساحات ومواقع مميزة في العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - طرحت شركة البلد الأمين (الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة) فرصًا استثمارية واعدة تعزز التنمية وتدعم إنشاء مشاريع ذات أثر مجتمعي واقتصادي مستدام، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مكة المكرمة، وذلك عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.

وأوضحت الشركة أن الفرص الاستثمارية ستكون بمساحات مختلفة، وبعقود تمتد مابين 15 إلى 20 سنة، وتتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة “3” مجمعات طبية و إنشاء وتشغيل “3” مجمعات تجارية متعددة الاستخدامات وإنشاء وتشغيل وصيانة “3” أندية رياضية بمخطط ولي العهد 5 و 6 و 7 و 8، وقيمة مظاريف المناقصة مبلغ 1150 ريالًا, مبينة أن آخر موعد لفتح المظاريف سيكون بتاريخ 7 / 5 / 2025م.