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المرور لقائدي المركبات: انتبهوا للإشارات التحذيرية

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  • المرور لقائدي المركبات: انتبهوا للإشارات التحذيرية 1/4
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الرياض - محمد الوسيري - نبهت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات إلى ضرورة الانتباه للإشارات التحذيرية.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن الإشارات التحذيرية تتضمن تبيها لقائدي المركبات بشأن ضيق الطريق الذي يدخلونه من الجانبين.

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وفي وقت سابق، نبهت الإدارة بشأن أهمية مراعاة إشارات وعلامات مناطق العمل باعتبارها إشارات تحذيرية وتنظيمية للتنبيه عن حالات تغير على الطريق تستوجب الحذر.

MO Nasa

MO Nasa

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