شكرا لقرائتكم المرور لقائدي المركبات: انتبهوا للإشارات التحذيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبهت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات إلى ضرورة الانتباه للإشارات التحذيرية.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن الإشارات التحذيرية تتضمن تبيها لقائدي المركبات بشأن ضيق الطريق الذي يدخلونه من الجانبين.

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وفي وقت سابق، نبهت الإدارة بشأن أهمية مراعاة إشارات وعلامات مناطق العمل باعتبارها إشارات تحذيرية وتنظيمية للتنبيه عن حالات تغير على الطريق تستوجب الحذر.