شكرا لبحثكم عن خبر الشيخ عثمان إشارات مرور رقمي عالمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خطوات رائعة وحضارية ومنظر جميل وانت تشاهد إشارات المرور الرقمية تعمل في مدينة الشيخ عثمان التي أعطت المدينة رونقاً جميلاً ومساء اجمل وحركة سير بانسيابية.

خطوة أكثر من رائعة وتحسب للسلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان ومديرها الدكتور وسام معاوية الذي انفرد بهذا العمل الرائع عن بقية مديريات عدن ونتمنى أن تعمم هذه الفكرة والتجربة الرائعة في بقية شوارع مدن عدن وبالذات المواقع المزدحمة بحركة السيارات.

والاجمل بعد تركيب إشارة المرور هو ابعاد فرزة دار سعد التي كانت سبب رئيسي في خلق الزحمة اليومية ونتمنى عدم عودة الفرزة مستقبلاً.

مثل هذه الأعمال الرائعة التي تعكس حضارة المدينة وتعطي صورة طيبة للزوار وتخدم المجتمع ويلمسها المواطن يجب تشجيعها وتعميمها في بقية مديريات عدن.

#فضل_الجونه_