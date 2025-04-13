شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة .. ليل صنعاء يتحول إلى نهار عقب قصف الطيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل محرر موقع جهينة يمن على صورة للحظة قصف الطيران بصنعاء هذا واستهدف الطيران مصنع السواري للسراميك في منطقة بني مطر

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