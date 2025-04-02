شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجازة عيد الفطر.. الإجازات الرسمية المرتقبة حتى نهاية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2025، يتساءل الكثير من المواطنين عن أهم الإجازات الرسمية المرتقبة حتى نهاية السنة، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية .

الإجازات الرسمية في مصر 2025: وفيما يلى قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية السنة:

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك

31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء

1 مايو الخميس عيد العمال

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة



