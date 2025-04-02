شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجازة عيد الفطر.. الإجازات الرسمية المرتقبة حتى نهاية 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 01 أبريل 2025 11:00 م
بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2025، يتساءل الكثير من المواطنين عن أهم الإجازات الرسمية المرتقبة حتى نهاية السنة، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية .الإجازات الرسمية في مصر 2025: وفيما يلى قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية السنة:
30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك
31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك
21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء
1 مايو الخميس عيد العمال
5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات
6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك
7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك
26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية
30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة
4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف
6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز