شكرا لقرائتكم خبر عن عادات صحية تزيد من خطر الإصابة بالسمنة والان مع تفاصيل الخبر

قد لا يخطر فى ذهنك أن بعض العادات التى يُنظر إليها على أنها صحية يمكن أن تساهم عن غير قصد فى السمنة، يمكن أن يحدث هذا عندما تؤدى سلوكيات معينة، مثل الاعتماد المفرط على الأطعمة قليلة الدسم، أو الإفراط فى ممارسة تمارين القلب، أو تناول الكثير من الوجبات الخفيفة "الصحية"، إلى تناول سعرات حرارية زائدة، أو اختلال التوازن الأيضي، أو زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن، وفى هذا التقرير نستعرض بعض العادات الصحية التى يمكن أن تسبب السمنة، حسب موقع ndtv.

1. الأطعمة قليلة الدسم أو الأطعمة المخصصة للحمية الغذائية

يعتقد الكثير من الناس أن الأطعمة قليلة الدسم أو الخالية من السكر أو التى تحمل علامة النظام الغذائى هى أكثر صحة، ومع ذلك، غالبًا ما تحتوي هذه المنتجات على سكريات مضافة أو محليات صناعية أو مواد حافظة يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وتخزين الدهون، مما يزيد من خطر السمنة.

2. الاعتماد بشكل كبير على تمارين القلب والأوعية الدموية

في حين أن تمارين القلب مفيدة لصحة القلب، إلا أن الاعتماد المفرط عليها دون تدريب القوة قد يؤدي إلى فقدان العضلات وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل حرق السعرات الحرارية بشكل فعال أكثر صعوبة، ويعد تدريب القوة ضروريًا للحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة وتعزيز حرق الدهون.

3. شرب الكثير من عصائر الفاكهة والمشروبات المخفوقة

في حين أن الفواكه صحية فإن تناولها في صورة عصير يزيل الألياف ويزيد من تناول السكر، حتى العصائر، عندما يتم تحضيرها باستخدام الكثير من المكونات عالية السعرات الحرارية مثل العسل أو زبدة الجوز أو منتجات الألبان كاملة الدسم، يمكن أن تؤدى إلى فائض من السعرات الحرارية، مما يؤدى إلى زيادة الوزن.

4. تخطى الوجبات لتقليل السعرات الحرارية

قد يبدو تخطى الوجبات، وخاصة وجبة الإفطار، وسيلة جيدة لتقليل السعرات الحرارية، لكنه غالبًا ما يؤدى إلى جوع لا يمكن السيطرة عليه، ورغبة شديدة فى تناول الطعام، والإفراط فى تناول الطعام فى وقت لاحق من اليوم، وهذا يعطل عملية التمثيل الغذائى ويشجع على تخزين الدهون.

5. الإفراط فى تناول الوجبات الخفيفة "الصحية"

المكسرات وألواح البروتين والأطعمة التى تحتوى على الأفوكادو صحية، لكنها غنية بالسعرات الحرارية، عند تناولها دون التحكم فى الحصص، يمكن أن تتراكم بسرعة، مما يتسبب فى زيادة الوزن حتى عند تناول الأطعمة "النظيفة".

6. شرب الكثير من الشاى الأخضر أو الأعشاب

في حين أن الشاي الأخضر يعزز عملية التمثيل الغذائي، فإن استهلاكه بكميات زائدة يمكن أن يؤدي إلى سوء الهضم، وزيادة هرمونات التوتر (الكورتيزول)، والحموضة، وكلها يمكن أن تساهم في زيادة الوزن مع مرور الوقت.

7. تناول المحليات الصناعية بدلًا من السكر

يستبدل العديد من الناس السكر بالمحليات الصناعية، معتقدين أنها خيار صحي، ومع ذلك، يمكن للمحليات أن تعطل بكتيريا الأمعاء، وتثير الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، وتزيد من مقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى السمنة.

8. عدم تناول كمية كافية من الدهون

تجنب جميع الدهون في محاولة لإنقاص الوزن قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فالدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون ضرورية لتوازن الهرمونات والتمثيل الغذائي والشبع، وقد يؤدي نقص الدهون إلى الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات والإفراط في تناول الطعام.

9. النوم القليل جدًا أو الكثير جدًا

يعتبر النوم أمرا ضروريا لإدارة الوزن، ولكن قلة النوم والنوم المفرط يمكن أن يعطل عملية التمثيل الغذائي، ويزيد من هرمونات التوتر، ويعزز تراكم الدهون، مما يجعل السمنة أكثر احتمالا.