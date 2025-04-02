شكرا لقرائتكم خبر عن رطب جسمك واحميه من الجفاف خلال العيد بمشروبات صحية وأخرى تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

خلال أيام عيد الفطر المبارك عليك بالحفاظ على جسمك من الجفاف وترطيبه ترطيبا جيدا، خاصة لمن اتبع بعض العادات الغذائية غير الصحية خلال أيام شهر رمضان المنقضى، مثل قلة شرب المياه أو عدم الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على المياه.

أهمية الترطيب للجسم

وفقا لتقرير نشره في موقع bloom insure، فإن أجسامنا تحتاج لأن تبقى رطبة بشرب كميات كافية من السوائل وذلك لمجموعة من الفوائد منها تحسين الأداء العقلي وتحسين الذكاء والذاكرة والتركيز، فضلا عن أهمية تنظيم درجة حرارة الجسم وتنظيم السوائل والتعرق في الجسم أيضا، كما أنها تعزز من عملية الهضم وانتظام حركة الأمعاء والحفاظ على النشاط.

أفضل المشروبات للترطيب

من أفضل المشروبات التي تساعد على الترطيب اللبن الغني بالكالسيوم وفيتامين د والبروتين أيضا، حيث يرطب الجسم ويزوده بالطاقة، الماء بنكهات الفواكه الذي يعزز الترطيب العميق والوقاية من الجفاف، مثل إضافة النعناع أو الليمون.

المياه لا شك هي الخيار الأمثل والأساسي التي تبقي الإنسان رطبا وفي وقاية تامة من الجفاف، وثمانية أكواب من الماء يوميا على مدار اليوم هي الأفضل على الإطلاق،.

عصائر الفاكهة الطبيعيه التي لا تحتوي على السكريات مشروبات جيدة للحفاظ على الترطيب والوقاية من الجفاف.

مشروب جوز الهند الطبيعي يعزز من الترطيب ووقاية الجسم من الجفاف وتعزيز الصحة العامة.

مشروبات يجب تجنبها

من المشروبات التي تضر بترطيب الجسم وقوته المشروبات الغازية، نظرا لاحتوائها على كم هائل من السكريات والسعرات العالية، كما أنها تضر بنسب السكر في الدم.

القهوة من المشروبات الغنية بالكافيين، وإذا تجاوزت الحد اليومي المسموح به فيبدأ الجسم في الدخول في مرحلة من الجفاف، لذا يجب تقليل الاستهلاك منها أو تناولها منزوعة الكافيين.