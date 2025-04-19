تعرف على تفاصيل ألبوم مصطفى كامل الجديد

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية لطرح ألبوم جديد يحمل عددا من المفاجآت، ويتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والموزعين والملحنين.

ويتعاون كامل في الألبوم الجديد مع باقة كبيرة ومتميزة من الموزعين والملحنين والشعراء الذين يتعاون معهم لأول مرة.

ألبوم مصطفى كامل المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة يعتبر من أهم الألبومات الذى يقدمها في حياته ومشواره الفني لما يحمله من أغان جديدة لجمهوره.

وكانت آخر ألبومات مصطفى كامل "وجع قلبى" وتضمن عددا من الأغانى التي حققت نجاحا كبيرا، منها "اتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة، وأغنية "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وأغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وأغنية "وجع قلبي" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة.

يذكر أن ألبوم "وجع قلبى" ضم 8 أغنيات متنوعة، كلها من كلمات مصطفى كامل، ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.