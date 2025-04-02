شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق اختبار شهر أبريل لصفوف النقل.. تعرف على تاريخ بدء الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد انطلاق امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل بعد عيد الفطر المبارك، موضحة أن الاختبار الشهر الثانى لصفوف النقل سيكون من 22 حتى 30 أبريل 2025، موضحة أن امتحان شهر أبريل 2025 فيما يتم تدريسه من الأسبوع الخامس إلى الأسبوع الحادي عشر في الفصل الدراسي الثانى.

ويحصل الطالب على الدرجة العليا التى حققها فى أى من الاختبارين الأول والذى عقد فى مارس 2025، والاختبار الثانى والذى يعقد فى شهر أبريل، وأن يتم عمل الاختبار بحيث يتناول مفردات ممثلة لجميع الأسئلة التى تحتوى عليها المواصفة الامتحانية في امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني، حتى يتسنى للطالب التعرف على جميع أنواع الأسئلة التى سيتعرض لها الطالب والتدريب عليها. ومن الجدير بالذكر أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل تنطلق فى شهر مايو المقبل.