كأس إسبانيا: ريال مدريد ينجو من فخ سوسييداد ويبلغ النهائي بعد مباراة مجنونة

الرياص - اسماء السيد - مدريد : نجا ريال مدريد من فخ ضيفه ريال سوسييداد وبلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بتعادله معه في مباراة مجنونة 4 4 بعد التمديد الثلاثاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد في إياب الدور نصف النهائي.

وانتهى الوقت الاصلي بفوز الفريق الباسكي 4 3 وفرض الاحتكام الى شوط إضافي بعدما خسر مباراة الذهاب على ارضه 0 1، قبل أن يسجل النادي الملكي هدفا في الشوط الاضافي الثاني ويحجز بطاقته الى المباراة النهائية الحادية والاربعين في تاريخه في سعيه الى اللقب الحادي والعشرين في سجله.

ونجا ريال مدريد من سيناريو موسم 2019 2020 عندما خرج من ربع النهائي بخسارته امام ريال سوسييداد 3 4 في سانتياغو برنابيو.

ويلتقي ريال مدريد في المباراة النهائية المقررة في اشبيلية في 26 نيسان/أبريل المقبل مع جاره أتلتيكو مدريد أو غريمه التقليدي برشلونة واللذين يلتقيان الأربعاء إيابا على ملعب "ميتروبوليتانو" في العاصمة علما أنها تعادلا 4 4 ذهابا في برشلونة.

وعانى النادي الملكي الامرين في غياب حارس مرماه العملاق الدولي البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الاصابة ولم يكن بديله الدولي الاوكراني أندري لونين في المستوى حيث ارتكب خطأ فادحا في الهدف الرابع للضيوف والذي سجله القائد ميكل أويارسابال، كما ان شباكه اهتزت مرتين بالنيران الصديقة وتحديدا قدم مدافعه الدولي النمسوي دافيد البا (72 و80).

وكان ريال مدريد صاحب الافضلية في بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل عبر مهاجمه الدولي البرازيلي أندريك الذي دفع به المدرب الايطالي على حساب المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، عندما تلقى كرة داخل المنطقة فسددها ضعيفة بجوار القائم الايسر (5)، وتسديدة أكروباتية للاعب ذاته من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الايسر (8).

ومرر الدولي الانكليزي جود بيلينغهام كرة الى البرازيلي فينيسيوس الذي توغل داخل المنطقة وسددها عكسية في الزاوية اليسرى البعيدة لكن الحارس أليكس ريمريرو ابعدها الى ركنية (10).

ورد سوسييداد بتسدية قوية زاحفة للكرواتي لوكا سوتشيتش مرت بجوار القائم الايسر للونين (12).

ونجج سوسييداد في افتتاح التسجيل عندما استغل آندر بارينيتشيا رأسية من بابلو مارين خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وسددها بين ساقي لونين (16).

وتلقى بيلينغهام كرة خلف الدفاع من البرازيلي رودريغو وتوغل داخل المنطقة وسددها بجوار القائم الايمن البعيد (20).

ونجح إندريك في إدراك التعادل اثر تلقيه كرة رائعة خلف الدفاع من مواطنه فينيسيوس بخارج قدمه اليمنى فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة بيسراه داخل المرمى (30).

وأنقذ لونين مرماه من هدف بإبعاده تسديدة من مسافة قريبة لمارتين سوبيمندي اثر ركلة ركنية (70).

ونجح سوسييداد في التقدم مجددا عندما توغل مارين داخل المنطقة ومرر كرة عرضية ارتطمت بقدم ألابا وخدعت الحارس لونين (72).

وعزز سوسييداد تقدمه عندما توغل الجناح الدولي الياباني السابق لريال مدريد تاكيفوسا كوبو داخل المنطقة ومرر كرة الى أويارسابال القادم من الخلف فسددها قوية بيمناه فارتطمت مجددا بألابا وخدعت لونين (80).

لكن بيلينغهام قلص الفارق بمتابعة بيمناه من مسافة قريبة لتمريرة فينيسيوس (82).

وأهدر فينيسيوس فرصة التعادل بمجهود فردي رائع داخل المنطقة لكنه أفرط في المراوغة فتدخل الدفاع وأبعدها الى ركنية كانت مصدر هدف التعادل عندما انبرى لها رودريغو وتابعها الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني برأسه داخل المرمى (86).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة منح أويارسابال التقدم مجددا لسوسييداد برأسية من مسافة قريبة اثر كرة من ركلة حرة جانبية انبرى لها سيرجيو غوميس (90+3).

وكاد بيليمنهام يهز الشباك بارتماءة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة لفينيسيوس لكن الحارس ابعدها بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع (90+4) فارضا التمديد.

وتابع فينيسيوس مسلسل اهدار الفرص السهلة عندما تلقى كرة من مبابي فتوغل داخل المنطقة وسددها في الشباك الخارجية (93).