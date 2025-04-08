شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي من ريال مدريد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �در نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا يعلن فيه عن تأجيل الحفل الذي كان مقررًا أن تقيمه فرقة أيتانا في ملعب سانتياغو برنابيو. وأوضح البيان أن الحفل لن يُقام في الموعد المحدد، مشيرًا إلى التقدير الكبير الذي يكنه النادي للنجم وفريقه. وجاء البيان كالتالي: من النادي، نود أن نشكر أيتانا وفريقها بالكامل على احترافيتهم والحماس الذي عملوا به خلال الأشهر القليلة الماضية، ونحن على ثقة أن فرصًا جديدة للتعاون قد تنشأ في المستقبل القريب. لن يُقام الحفل الذي كان من المقرر أن تقيمه فرقة أيتانا في ملعب سانتياغو برنابيو في الموعد المحدد

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