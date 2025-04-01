تامر حسني ينعى إيناس النجار: ربنا يصبر أسرتها

حرص الفنان تامر حسني على نعي الفنانة الراحلة إيناس النجار، التي فارقت الحياة يوم الاثنين بعدما تدهورت حالتها الصحية بسبب معاناتها من “تسمم الدم”.

وأعرب عن حزنه وكتب تامر عبر خاصية “الأستوري” على حسابه الرسمي بموقع الصور والفيدوهات إنستجرام: “الله يرحمها ويحسن إليها، ويصبر أسرتها، حسن خاتمة وأيام عظيمة عند ربنا، أسألكم الفاتحة والدعاء لها بالرحمة”.

تعد إيناس النجار هو اسم الشهرة حيث ان اسمها الحقيقي سهام النجار، وهى من أصل تونسي حيص ولدت في مدينة صفاقس.

وبدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب الشهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان، وكان ذلك سببا فى اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي مع المخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب.

وكان بوابة فيلم “ميدو مشاكل” ساهم فى انطلاقتها بالسينما حيث شاركت في عديد من الأفلام مثل “بحبك وأنا كمان” (2003)، “علي سبايسي” (2005)، و”كركر” (2007) مع محمد سعد، وشاركت الفنان أحمد زكي فى فيلم “معالى الوزير”.

كما شاركت فى عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة مثل “العصيان” مع محمود ياسين، و”يتربى في عزو” (2007) مع يحيى الفخراني، وكذلك “الإخوة أعداء” (2012) مع صلاح السعدني ونور الشريف.

وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “الحلانجي” الذي عرض في رمضان 2025، من بطولة محمد رجب، وتدور أحداثه حول نجار يتورط في مشاكل كبيرة بعد محاولات للنصب لصالح مجموعة مشبوهة.

وقد واجهت إيناس النجار أزمة صحية مفاجئة تعرضت بسببها إلى غيبوبة، ما أثار قلق جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني. وفقًا للتقارير، كانت تعاني إيناس من آلام شديدة في المعدة، وعند توجهها إلى المستشفى، تم تشخيص حالتها على أنها التهاب حاد. ورغم محاولات العلاج، تدهورت حالتها بشكل سريع ودخلت في غيبوبة، ما جعلها بحاجة ماسة إلى الدعاء من الجمهور. شقيقتها سوار النجار أكدت أن حالتها حرجة وتطلب دعاء الجميع، ما دفع العديد من الفنانين مثل منة جلال إلى الدعاء لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

صدى البلد