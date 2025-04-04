مناوى: الشكر لكل ابناء الشعب السوداني الذين يقدمون الغالي والنفيس في الفاشر

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قال حاكم اقليم دارفور منى اركو مناوى لقد عانى شعبنا في مدينة الفاشر من حصار قاسي قائم على أسس عرقية وإثنية حيث حرموا من أبسط مقومات الحياة الطعام والشراب ، و رغم كل ما عانوه ، أبوا أن يتركوا أرضهم للمستوطنين الجدد .
واضاف فى منشور على صفحته بالفيسبوك “نحن هنا نؤكد أننا سنفي بعهدنا وسنحرر شعبنا من براثن الجوع والمرض ، كل الشكر والامتنان لكل أبناء الشعب السوداني الذين يقدمون الغالي والنفيس لتوفير لقمة العيش لشعبنا في الفاشر” .
واختتم قائلا :
ستزول هذه الأيام الصعبة قريباً ، وسنحتفل جميعا كشعب سوداني أصيل بتحرير أراضينا من قبضة مليشيا آل دقلو الإرهابية .
سونا
اسماء عثمان
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