مناوى: الشكر لكل ابناء الشعب السوداني الذين يقدمون الغالي والنفيس في الفاشر

قال حاكم اقليم دارفور منى اركو مناوى لقد عانى شعبنا في مدينة الفاشر من حصار قاسي قائم على أسس عرقية وإثنية حيث حرموا من أبسط مقومات الحياة الطعام والشراب ، و رغم كل ما عانوه ، أبوا أن يتركوا أرضهم للمستوطنين الجدد .

واضاف فى منشور على صفحته بالفيسبوك “نحن هنا نؤكد أننا سنفي بعهدنا وسنحرر شعبنا من براثن الجوع والمرض ، كل الشكر والامتنان لكل أبناء الشعب السوداني الذين يقدمون الغالي والنفيس لتوفير لقمة العيش لشعبنا في الفاشر” .