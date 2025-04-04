خالد سرحان: الزواج المتأخر أفضل من المبكر

تحدث الفنان خالد سرحان عن بعض جوانب حياته الشخصية خلال استضافته في برنامج “سابع سما”، حيث تطرق إلى الأخطاء التي ارتكبها في الماضي ورؤيته للنضج والزواج.

اعترف سرحان بأن التدخين هو أبرز خطأ يندم عليه في حياته، وأنه يسعى حاليًا للإقلاع عنه تدريجيًا.

وأشار إلى أنه يحاول استخدام “الأيكوس” كخطوة أولى في طريق الإقلاع.

ويرى سرحان أن النضج الحقيقي يأتي مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن الأربعين، حيث يتغير منظور الإنسان للحياة ويدرك أخطاء الماضي.

وقال: “بعد الأربعين أنت بتكون بني آدم تاني، أنت في العشرينيات بتجري وتسمع مين قال وعمل لكن بعد الأربعين بتحس أن كل اللي عملته عبط ومحدش أصلا مركز معاك”.

وأكد سرحان أنه لا يندم على الزواج في سن متأخرة، بل يعتبره أفضل من الزواج المبكر الذي يراه متعبًا.

وقال: “أنا اتجوزت متأخر لكن مش ندمان خالص، اللي بيتجوزوا صغيرين تعبوا أوي، اللي اتجوزوا كبار كانوا فاهمين الدنيا”.

أوضح خالد سرحان أن لديه قناعة برزق الله له وأن حياته بسيطة.

وأكد أن قرار الزواج كان قرار صعبا في حياته.

وأضاف ان تقديم دور الشر في مسلسل العائلة والناس كان من أحلى القرارات في حياته.

وأضاف أنه لا

يسعى إلى شيء في الوسط الفني إلا تقديم أعماله الفنية بشكل جيد.

وتعكس تصريحات خالد سرحان رؤية ناضجة للحياة، وتوضح كيف يمكن للإنسان أن يتعلم من أخطائه ويتغير مع مرور الوقت.

صدى البلد