أمثال هؤلاء التائهين عارٌ علي بلادنا ..

■ أمثال هؤلاء كشفت هذه الحرب سوءاتهم .. جرّدتهم من فضيلة السِتر المعنوي قبل السِتر المادي فباتوا عراة علي قارعة الطريق .. (ملط ) من كل غطاء حتي في فضاء الأسافير ..

■ هذا الرجل العيّي فقد عقله .. وظله .. لماذا لايسأل هذا الممعوط نفسه : لماذا يناصر كل المخلصين في العالم الحر قبل العالمين العربي والإسلامي السودان في قضيته وحربه العادلة ضد مليشيات التمرد السريع وكلاب صيدها أمثاله ؟!

■ أين ذهبت ملايين الدولارات التي أنفقتها الإمارات ودوائر المخابرات العالمية لصناعة صورة إعلامية لمليشيا وعصابات التمرد التي مسحت شنبه ولحيته منذ الطلقة الأولي؟!

■ وأين وكيف طاشت سهام أجهزة وقنوات الإعلام الإماراتي التي كانت ولاتزال تساند المليشيا وتقاتل لإنقاذها من الهزيمة الساحقة التي لحقت بها؟!

■ أين ذهبت شاشات الإعلام الجنجويدي التي كان ولايزال هذا العجوز المعتوه أبرز المتقيئين علي تردداتها صباح .. مساء ؟!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد