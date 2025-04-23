شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تعترف بإرتداء “الباروكة”.. تفشل في نطق كلمة “اكس تينشن” وتثير ضحكات الجمهور والحاضرين

عادت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, لإثارة ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو حديث.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنانة التي اشتهرت بعفويتها وبالبساطة في الحديث كانت قد ظهرت في بث مباشر على إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت ملكة الدلوكة كعادتها على سخرية الجمهور خلال التعليقات, حيث اعترفت بارتدائها “باروكة”, مؤكدة أن هذا الشعر ليس شعرها الطبيعي.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد جلبت الفنانة إنصاف مدني, السخرية لنفسها بعد فشلها في نطق كلمة “اكس تينشن”, والتي تعني “توصيلة” للشعر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)