الخارجية تدعو الجامعة العربية لدعم السلام والتنمية في السودان

دعت وزارة الخارجية الجامعة العربية إلى تقديم مشروع قرار يؤكد ويعزز الجهود العربية في دعم السلام والتنمية في السودان.

جاء ذلك في اجتماع مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية الذي انعقد اليوم بالقاهرة والذي سبقه اجتماع المندوبين الدائمين.

وقال السفير حسين الأمين وكيل وزارة الخارجية المكلف رئيس وفد السودان المشارك في الاجتماع في اتصال هاتفي مع وكالة السودان للانباء ان مشروع القرار بدعم التنمية والسلام في السودان اخذ حيزا من النقاش.

وأضاف ان الوفد الإماراتي حاول ان يبدو كأنه داعم للسلام والتنمية والاستقرار في السودان وذلك بتقديم تعديلات مخلة على مشروع القرار غير ان وفد السودان وقف في وجه اي تعديل أو إضافة تخل بالهدف الأساسي للقرار.

واشار إلى أن وفد السودان دحض بالأدلة والبراهين الموجودة أمام مجلس الأمن الموقف الإماراتي وإن الإمارات طرف اساسي في هذه الحرب وتدعم المليشيا المتمردة ولا يمكن أن تبدو وكأنها حريصة على السلام وعلى سلامة الشعب السوداني.

وقال وكيل الخارجية (لسونا) “دعونا الجامعة العربية ورؤساء الوفود ان السودان ينتظر ان تقدم الجامعة مشروع قرار مشرف يؤكد ويعزز الجهود العربية في دعم السلام والتنمية في السودان”، مضيفا ان هناك دولا عربية تعمل بشكل منفرد مع الحكومة السودانية وتدعم جهود السلام وتقديم المساعدات الانسانية قائلا ان وفد السودان قدم لهم الشكر على ذلك.

سونا