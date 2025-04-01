زين السودان تحتفي بالأطفال في مستشفى البلك عبر مبادرة “فرحة العيد”

نظّمت الشركة السودانية للهاتف السيار -زين- مبادرة “فرحة العيد” بمستشفى البلك للأطفال في أم درمان في إطار سلسلة مبادراتها المجتمعية، و بهدف إدخال السرور على قلوب الأطفال المرضى ومشاركتهم أجواء العيد. شهدت الفعالية توزيع الهدايا على الأطفال، بمشاركة فريق من المتطوعين وموظفي زين، الذين حرصوا على قضاء أوقات مميزة مع الأطفال وذويهم، إيمانًا بأهمية الدعم النفسي في تعزيز رحلتهم العلاجية. وأكدت زين السودان أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية، حيث تحرص الشركة على تنظيمها سنويًا منذ عام 2015، إدراكًا منها لأهمية دعم الأطفال في المستشفيات ومنحهم لحظات من الفرح في هذه المناسبات السعيدة. وتواصل زين السودان التزامها بالمبادرات الإنسانية والتنموية التي تعزز دورها كشريك رئيسي في خدمة المجتمع، عبر برامج مستدامة تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي حقيقي في حياة الناس. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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