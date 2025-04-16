الحكومة الأسترالية تجدد دعمها لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه ورفض أي توجه نحو تشكيل حكومة موازية

التقى السيد/ أحمد صلاح بيومي – القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة السودان باستراليا اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025م بالسيدة لارا ناسو وكيل وزارة الخارجية الأسترالية المساعد للشؤون الأفريقية بالإنابة بمكتبها.

وقدم لها شرحا حول تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في السودان والخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية من أجل خلق مناخ سياسي مدني ديمقراطي لتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية، إضافة إلى اطلاعها على الخطوة المعادية التي قامت بها الحكومة الكينية باستضافة اجتماع للمليشيا المتمردة وبعض مناصريها من أجل إعلان حكومة موازية وعزمها استضافة اجتماعاً ثانياً لنفس الغرض الأمر الذي يعد تدخلاً سافراً في شؤون السودان الداخلية ويتنافى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبها أكدت السيدة وكيل وزارة الخارجية بالإنابة دعم الحكومة الأسترالية لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه ورفض أي توجه نحو تشكيل حكومة موازية .

وجددت دعوة أستراليا لوقف الأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإيجاد حل سياسي، كما أكدت المسؤولة الأسترالية على رفض الحكومة الأسترالية لكافة أنواع الانتهاكات في حق المدنيين.

وأشارت إلى أن الحكومة الأسترالية في فترة انتقالية بسبب الانتخابات في الشهر المقبل، ونوهت بأن سفير أستراليا غير المقيم لدى السودان السيد/ الدكتور أكسبل وابنهورست أطلق عبر منصة اكس تغريدة أمس أعرب فيها عن إدانة أستراليا أي هجمات ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال والعاملين في المجال الإنساني في السودان.

سونا