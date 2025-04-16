والي القضارف يقف على ضبطية الجمارك لكمية من السجائر والشيشه الإلكترونية بالولاية – صورة

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تمكنت قوة من وحدة مكافحة التهريب بالقضارف من ضبط عدد ( ٣٦٠ ) كرتونة سجائر مستوردة ( إماراتي المنشأ ) و إثنين كرتونة شيشة إلكترونية مخبأة فى عدد ( ٩٠ ) جوال ذرة محملة على متن عربة .
و فى هذا الخصوص وقف والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد يرافقه المدير العام لوزارة المالية الأستاذة نجاة أحمد محمد و المدير العام لوزارة البنى التحتية المهندس جابر بابكر سليمان بمباني إدارة الجمارك، وقفوا اليوم على الضبطية .
واشاد الوالي المكلف بجهود أفراد مكافحة التهريب فى إنجاز الضبطية وحماية إقتصاد الولاية والإقتصاد القومي ، داعيا إياهم إلى مواصلة جهودهم في قفل منافذ التهريب بالولاية بكافة أشكاله، معلنا عن دعم مالي للقوة التي أنجزت الضبطية .
فيما أوضح العميد /إبراهيم أحمد النور مدير الجمارك بالقضارف ان المضبوطات التي تبلغ قيمتها ( ٦٠٠ ) مليون جنيها قد تمكن أفراد مكافحة المخدرات من ضبطها بعد معلومات توفرت لهم عنها مجددا عزم قوات الجمارك على مكافحة التهريب و ردع مخربي الاقتصاد و المتلاعبين بأمن و سلامة المواطن .
سونا
اسماء عثمان
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