والي القضارف يقف على ضبطية الجمارك لكمية من السجائر والشيشه الإلكترونية بالولاية – صورة

تمكنت قوة من وحدة مكافحة التهريب بالقضارف من ضبط عدد ( ٣٦٠ ) كرتونة سجائر مستوردة ( إماراتي المنشأ ) و إثنين كرتونة شيشة إلكترونية مخبأة فى عدد ( ٩٠ ) جوال ذرة محملة على متن عربة .

و فى هذا الخصوص وقف والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد يرافقه المدير العام لوزارة المالية الأستاذة نجاة أحمد محمد و المدير العام لوزارة البنى التحتية المهندس جابر بابكر سليمان بمباني إدارة الجمارك، وقفوا اليوم على الضبطية .

واشاد الوالي المكلف بجهود أفراد مكافحة التهريب فى إنجاز الضبطية وحماية إقتصاد الولاية والإقتصاد القومي ، داعيا إياهم إلى مواصلة جهودهم في قفل منافذ التهريب بالولاية بكافة أشكاله، معلنا عن دعم مالي للقوة التي أنجزت الضبطية .