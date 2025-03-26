ظهر تامر شلتوت للمرة الثانية لنائلة بنت إبليس وذلك في محاولة منه لانضمامها لفريق الخير المتمثل في صابر المداح ضمن أحداث الحلقة ٢٦ من مسلسل “المداح٥”.
وأخبر تامر نائلة أن بإمكانها أن تنضم لصف الخير وأنه كان يسير في نفس هذا الطريق من قبل وبعدها فقد عائلته بالكامل بسبب السير في هذا الطريق. داعيًا إياها بالانضمام للخير.
تدور أحداث مسلسل “المداح٥” حول صابر المداح الذي يستمر في محاربة الجن، ويسعى بكل عزيمة للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات.
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المسلسل من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، تامر شلتوت، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محي الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي وغيرهم. من انتاج شركة الصبّاح.
كانت هذه تفاصيل خبر منابعة- في “المدّاح٥” تامر شلتوت يُخبر “نائلة” بنت إبليس بمصيرها… اقرأ التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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