شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد السعودى أحمد العياد يكتب: دراما جريئة تخطف الأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض حلقاته الأولى، أثبت مسلسل لام شمسية أنه يستحق الثقة التي منحها له جمهور الدراما العربية. فمنذ اللحظات الأولى، يقدم العمل حلقات متماسكة إخراجيًا وبصريًا، مع تركيز واضح على التفاصيل الدقيقة في الأداء والكتابة، مما يجعله أحد أبرز العروض التي شهدتها الساحة الدرامية في السنوات الأخيرة.



لطالما أحاطت الشائعات المسلسل منذ الإعلان عنه، خاصة فيما يتعلق بعقبات الرقابة. لكن مع بداية عرض الحلقات، تجاوز العمل كل التوقعات، محافظًا على جرأته في الطرح وسرده المثير. ، ما زال "لام شمسية" يحافظ على مكانته كواحد من أقوى أعمال الموسم، بفضل إخراج كريم الشناوي الذي قاد فريقًا مميزًا من الممثلين.

يبرز في العمل أداء أمينة خليل، التي قدّمت واحدًا من أهم أدوارها على الإطلاق، إلى جانب الطفل علي البيلي في دور "يوسف"، والذي يُعد من أبرز أدوار الأطفال في الدراما العربية مؤخرًا.

"مسلسل لام شمسية" ليس مجرد مسلسل عادي، بل تجربة درامية نادرة تثبت أن الدراما المصرية ما زالت قادرة على الإبهار، عندما تجتمع العناصر الفنية المتميزة مع القصة الجريئة والإخراج المتقن.

كما يقدم الثلاثي إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، وريهام عبدالغفور أداءات مكثفة، في مواجهات درامية مشحونة بالصراع والبقاء.

يغوص المسلسل في عوالم الجريمة والعنف بجرأة غير مسبوقة، حيث يقدم قتلًا، خطفًا، وسرقة في إطار درامي مكثف.

على الرغم من التشكيك المبدئي بسبب بعض التغييرات في فريق العمل، إلا أن "ظلم المصطبة" فاجأ الجميع بجودته العالية وتماسكه الدرامي. وهو ما يجعله عملًا جيدا بكل معنى الكلمة، يستحق المتابعة ويُعيد الأمل في الدراما العربية الجريئة.

يبدو أن الثنائي إياد نصار وريهام عبدالغفور محظوظان بالأدوار التي تخرج من إطار القاهرة النمطي. يعودان اليوم بدور جديد في ريف دمنهور، مما يضيف تنوعًا جديدًا إلى الساحة الدرامية.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025