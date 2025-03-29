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مركز بحنس لـ"النشرة": هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر شعر بها سكان محافظة بعلبك الهرمل

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مركز بحنس لـ"النشرة": هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر شعر بها سكان محافظة بعلبك الهرمل

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس، عبر "النشرة"، عن هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر شعر بها سكان محافظة بعلبك الهرمل.

وأوضح أن الهزة وقعت عند الساعة 4:45 عصرًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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