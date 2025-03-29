أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس، عبر "النشرة"، عن هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر شعر بها سكان محافظة بعلبك الهرمل. وأوضح أن الهزة وقعت عند الساعة 4:45 عصرًا.

كانت هذه تفاصيل خبر مركز بحنس لـ"النشرة": هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر شعر بها سكان محافظة بعلبك الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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