"المنار": رشقات رشاشة اسرائيلية استهدفت اطراف بلدتي عيترون وشبعا

أفاد مراسل "المنار"، عن "رشقات رشاشة اسرائيلية تستهدف الاطراف الجنوبية لبلدة عيترون ورشقات اخرى اطلقها العدو من محيط بركة النقار بإتجاه اطراف بلدة شبعا". كذلك أفاد بأن "مدفعية العدو استهدفت منطقة "جنعم" شرق بلدة شبعا بقذيفتين".

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