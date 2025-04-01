اشارت معلومات "الجديد" الى ان لجنة مراقبة اتفاق وقف النار أبلغت الحاضرين باجتماعها الأخير تعليق عملها بانتظار تشكيل اللجان لاستكمال البحث في النقاط العالقة، وتحدثت عن إستياء غربي من موقفي الرئاستين حول اللجان والتطبيع والرئاسة الأولى تضغط دوليا لوقف العدوان.
معلومات الجديد: التطورات الميدانية والمواقف السياسية قد تؤجّل زيارة المبعوثة الاميركية مورغان أورتاغوس الى لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الجديد: لجنة مراقبة اتفاق وقف النار علقت عملها بانتظار تشكيل اللجان لاستكمال البحث في النقاط العالقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.