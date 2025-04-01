معلومات الجديد: لجنة مراقبة اتفاق وقف النار علقت عملها بانتظار تشكيل اللجان لاستكمال البحث في النقاط العالقة

اشارت معلومات "الجديد" الى ان لجنة مراقبة اتفاق وقف النار أبلغت الحاضرين باجتماعها الأخير تعليق عملها بانتظار تشكيل اللجان لاستكمال البحث في النقاط العالقة، وتحدثت عن إستياء غربي من موقفي الرئاستين حول اللجان والتطبيع والرئاسة الأولى تضغط دوليا لوقف العدوان.

معلومات الجديد: التطورات الميدانية والمواقف السياسية قد تؤجّل زيارة المبعوثة الاميركية مورغان أورتاغوس الى لبنان.