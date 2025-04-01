عقد اجتماع اليوم بين كل من النائب جيمي جبور والنائب السابق هادي حبيش والدكتور ايلي الزريبي ممثلا حزب "القوات اللبنانية" و الاستاذ ميشال عبدو المرشح على منصب رئيس البلدية في القبيات،
وفي نهاية الاجتماع، صدر عن المجتمعين بيان اكد فيه المجتمعون نيتهم التوافق على تشكيل مجلس بلدي يمثل جميع الشرائح والمكونات والعائلات القبياتية على ان يتكون المجلس البلدي من فريق عمل متجانس ومنتج ومن اعضاء يتمتعون بكفاءة عالية.
وبحث المجتمعون في عدد من المشاريع الانمائية التي ستكوّن البرنامج البلدي للّائحة التوافقية. وأعربوا عن انفتاحهم على تمثيل جميع مكونات البلدة والمجتمع القبياتي.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع موسع بحث في التوافق على تشكيل مجلس بلدي يمثل جميع الشرائح في القبيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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