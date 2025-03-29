قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرائم سرقة سيّارات وتجارة مخدّرات

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي- شعبة العلاقات العامّة، عن توقيف مطلوب بجرائم سرقة سيّارات وتجارة مخدّرات.

في التفاصيل، أوضحت المديرية في بيان أنّ "في إطار الملاحقة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي، لتوقيف المطلوبين للقضاء، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قدوم أحد المطلوبين الخطرين إلى منطقة سامي الصّلح".

وأضافت "بتاريخ 25-03-2025، ونتيجةً للمتابعة والرّصد، تمكّنت إحدى دوريّات هذه المفرزة من توقيفه، في المحلّة المذكورة، ويُدعى: ع. ص. (مواليد عام 1998، لبناني) بحقّه خمس مذكّرات قضائيّة بجرائم سرقة سيّارات وتجارة مخدّرات".

هذا، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.