بعد النّجاح الكبير، “خيال صحرا” تعود بعروض جديدة.

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حقّقت مسرحيّة “خيال صحرا”، الّتي انطلق عرضها على خشبة مسرح كازينو لبنان أوّل شهر آب ٢٠٢٤ نجاحًا كبيرًا وسط إقبال غير مسبوق على حضورها إذ كانت السّهرات كافّة مكتملة العدد بعدما بيعَ نحو خمس وعشرين ألف تذكرة على مدار شهر من العروض. ما دفع بالقائمين على العمل إلى الإعلان عن عودة العمل المسرحيّ خلال عيدَي الميلاد ورأس السّنة ٢٠٢٤، وحققت أيضًا نجاحًا كبيرًا.
وفي خبر سار لعشّاق المسرح أعلن كلّ من جورج خبّاز وعادل كرم عن عودة عروض مسرحيّة “خيال صحرا” في الصّيف القادم، على مسرح كازينو لبنان للشّهر الأخير من السّابع عشر من تمّوز حتى السّابع عشر من آب ٢٠٢٥، ونشر كلّ من الممثلَين اللبنانيَّين الإعلان الدّعائيّ الخاصّ بالمسرحيّة وهي من كتابة وإخراج جورج خبّاز، تمثيل جورج خبّاز وعادل كرم وإنتاج طارق كرم.
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وكانت المسرحيّة قد نالت إشادات حارّة وكان التّصفيق يعلو دائمًا عند نهاية كلّ عرض خاصّة أنّ كل من شاهدها تحدّث عنها بطريقة إيجابيّة لما تحتوي من مضمون مهمّ.
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