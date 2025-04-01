شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم: شخصيتى فى حكيم باشا صعبة وأحمد خالد أمين يجيد تهيئة الجو للممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم أبطال مسلسل حكيم باشا ضيوفاً في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، وتحدث عن دوره في مسلسل حكيم باشا والتعاون مع مصطفى شعبان، قائلاً: "أنا ومصطفى شعبان بينا ود وحب، والشر اللى في الشخصية مكتوب بشكل رائع حتى في الحكم والامثال في الصعيدي الناس أصبحت ترددها".

وأضاف أحمد فؤاد سليم: "الشخصية صعبة ومحورية وصعوبتها ما تقدرش تصنفها شر ولا خير، وهى دى طبيعته وثقافته، وأنت تشوفه شرير أو خير يرجع للمشاهد، والمسلسل نجح بسبب أولا الإخراج للأستاذ أحمد خالد أمين، في اللوكيشن ما تسمعش صوته ودى ظاهرة مشوفتهاش غير مع المخرجين الكبار، ولو عنده ملحوظة يقولها في ودنك، وفاهم يعني إيه تهيئة الجو للممثل، وكل العناصر في المسلسل عملوا مجهود كبير".

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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