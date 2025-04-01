شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى: سعيد بمشاركتى فى حكيم باشا ومصطفى شعبان إنسان محب لفنه ولزملائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم مصطفى شعبان ضيفاً في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، وتحدث عن مشاهد مسلسل حكيم باشا الصعبة قائلاً: "المشاهد اللى مع ولاد العمل ومع أحمد فؤاد سليم كانت مشاهد تقيلة وطويلة وفيها مجهود ذهنى كبير، ومع رياض الخولي أيضاً كانت مباريات تمثيلية".

وقال رياض الخولي، في مداخلة هاتفية: "مصطفى شعبان لو اتكلمت عنه هبقى متحايز، لأن أولاً بشكل عنصري هو بلدياتي، ومن هنا يأتي الحب، والتعامل مع مصطفى شعبان في اللوكيش مريح وإنسان بيحب زملاءه وفنه، وعشان كده أعماله كلها ناجحة وكواليسها حلوة".

وقال مصطفى شعبان: "رياض الخولي اشتغلت معاه أكتر من مرة، وهو مثقف فنيا وإنسانياً، وله خبرة حياتية كبيرة والحوار معه لا ينتهى ونفتخر بأن عندنا أساتذة مثل رياض الخولي، وهو ممثل تقيل أوى".

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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