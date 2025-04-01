شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج حكيم باشا: صورنا فى 46 يوما والحلقة الأخيرة صورها مصطفى شعبان بعد وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم أبطال مسلسل حكيم باشا ضيوفاً في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، وتحدث أحمد خالد أمين عن تصوير العمل قائلاً: "صورنا في دهشور، والقصر كان في المقطم واللى متركب فوق القرية جرافيك، وإحنا لم نحاكى الصعيد بنسبة مية في المية، ولكن عملنا قصة خيالية، وصورنا المسلسل في 46 يوما، والمتحدة وسينرجى وفروا كافة الإمكانيات".

وعن فترة بعد وفاة شقيق مصطفى شعبان، قال أحمد خالد أمين: "وقفنا التصوير أسبوع ورجعنا نصور كان مصطفى شعبان مكسور كسرة جامدة، وجاي عاوز يقفل المسلسل عشان الاتفاقات واحتراماً للمسلسل والإنتاج، وكان فاصل أثناء التصوير عن حياته بشكل مرعب، وكان عنده إصرار يكمل المسلسل، والحلقة الأخيرة كانت متصورة بعد حالة وفاة شقيقه، والحلقة أصلا أحداثها صعبة حتى لو ما عندهوش ظرف".

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في اطار صعيدي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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