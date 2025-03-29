الجيش الإسرائيلي: بدأنا عملية برية في منطقة الجنينة بمدينة رفح بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، "أننا بدأنا عملية برية في منطقة الجنينة بمدينة رفح بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي قطاع غزة".

ولفت إلى "أننا وسعنا عملياتنا البرية في جنوب قطاع غزة وهاجمنا عشرات الأهداف نهاية الأسبوع".

ومنذ استئنافها الحرب على غزة في 18 آذار الحالي، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة بالقطاع.

في حين خلفت الحرب على القطاع المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023 أكثر من 164 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.