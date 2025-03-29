الحريري: اسأل الله أن يكون عيد الفطر محطة لوحدة الصف وانطلاق رحلة التعافي

هنأ رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، في تصريح بحلول عيد الفطر، وقال: "أعاده الله على الجميع بالخير والأمان، وأسأل الله في هذه الأيام المباركة الاستقرار لبلدنا، وأن يكون العيد محطة لجمع الكلمة، ووحدة الصف وانطلاق رحلة التعافي".

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