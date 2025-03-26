شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «السعودية للأسماك» 65.8% إلى 40.9 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر الشركة السعودية للأسماك في عام 2024 بنسبة 65.8% إلى 40.9 مليون ريال، مقابل خسائر بـ119.9 مليون ريال في 2023.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع ذلك بشكل أساسي إلى:

• انخفاض تكاليف المزارع المرتبطة بالإنتاج.

• تراجع المصروفات التشغيلية مصحوبًا بانخفاض نسبته 27% في المصاريف العمومية والإدارية.

• عكس مخصص انخفاض في قيمة أصول غير مالية بمبلغ 7.6 مليون ريال.

- صافي هامش الربح سالبًا، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:

• تحمل تكاليف الثابتة للمزارع بعد انتهاء الحصاد.

• تكاليف الاستشارات المرتبطة بإعادة هيكلة رأس المال.

• الاعتراف بمخصصات بلغت قيمتها 8.98 مليون ريال، تتعلق بالمخزون، والدفعات المقدمة للموردين، والذمم التجارية المدينة.