الاقتصاد

تراجع خسائر «السعودية للأسماك» 65.8% إلى 40.9 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع خسائر «السعودية للأسماك» 65.8% إلى 40.9 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر الشركة السعودية للأسماك في عام 2024 بنسبة 65.8% إلى 40.9 مليون ريال، مقابل خسائر بـ119.9 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع ذلك بشكل أساسي إلى:
• انخفاض تكاليف المزارع المرتبطة بالإنتاج.
• تراجع المصروفات التشغيلية مصحوبًا بانخفاض نسبته 27% في المصاريف العمومية والإدارية.
• عكس مخصص انخفاض في قيمة أصول غير مالية بمبلغ 7.6 مليون ريال.
- صافي هامش الربح سالبًا، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
• تحمل تكاليف الثابتة للمزارع بعد انتهاء الحصاد.
• تكاليف الاستشارات المرتبطة بإعادة هيكلة رأس المال.
• الاعتراف بمخصصات بلغت قيمتها 8.98 مليون ريال، تتعلق بالمخزون، والدفعات المقدمة للموردين، والذمم التجارية المدينة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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