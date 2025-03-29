أفرجت سلطات طالبان في أفغانستان عن مواطنة أميركية أوقفت مع بريطانيين اثنين ومترجم أفغاني في وقت سابق من هذا العام، وفق ما أعلن الموفد الأميركي السابق إلى كابول زلماي خليل زاد.
وأوضح أنّ "طالبان أفرجت للتو عن المواطنة الأميركية فاي هول، وهي الآن في حماية أصدقائنا القطريين في كابول، وستكون قريبا في طريقها الى الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر موفد أميركي سابق إلى أفغانستان: طالبان أفرجت عن مواطنة أميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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