موفد أميركي سابق إلى أفغانستان: طالبان أفرجت عن مواطنة أميركية

أفرجت سلطات طالبان في أفغانستان عن مواطنة أميركية أوقفت مع بريطانيين اثنين ومترجم أفغاني في وقت سابق من هذا العام، وفق ما أعلن الموفد الأميركي السابق إلى كابول زلماي خليل زاد.

وأوضح أنّ "طالبان أفرجت للتو عن المواطنة الأميركية فاي هول، وهي الآن في حماية أصدقائنا القطريين في كابول، وستكون قريبا في طريقها الى الوطن".