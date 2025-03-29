شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة: استمرار عمل لجان الضبطية وفرق الأعطال على مدار الساعة لتأمين الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن حالة الطوارئ القصوى في جميع قطاعات الشركة، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسته في ديوان عام الشركة، وعضوية نواب رئيس الشركة علاوة على تشكيل غرف عمليات بكل قطاع من قطاعات الشركة برئاسة رئيس القطاع المختص وعضوية مديرى عموم التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والشئون التجارية خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء تشكيل فرق أعطال وصيانة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة وكافة المهمات في كافة الهندسات للتحرك الفوري والسريع في حالة وجود أى أعطال، ووجه أبو وردة بالدفع بكافة وحدات الطوارئ في جميع قطاعات الشركة لتكون جاهزة فورا في حالة الاحتياج إليها.

وأصدر رئيس كهرباء القناة قرارا بتواجد كافة المحصلين، وذلك لتحصيل أموال بالإضافة إلى كافة لجان الضبطية القضائية لمكافحة سرقات التيار الكهربائي والحفاظ على أموال الشركة، والدفع بعدد كبير من السيارات المجهزة بأحدث الأجهزة والحاسبات لتجوب الشوارع لتقديم خدمات الكهرباء والشحن للمواطنين، وفتح جميع مراكز خدمة العملاء على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



كهرباء القناة (3)



كهرباء القناة (1)