تركي آل الشيخ يعلن إلغاء ‏The seven dogs‏.. إصابة قوية لـ أحمد عز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 10:25 مساءً - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ المملكة العربية السعودية، إيقاف إنتاج فيلم "The Seven Dogs"، وذلك بسبب حادث قوي نتج عنه إصابة الفنان أحمد عز والمخرج واثنين من أفراد الطاقم الفني خلال مراحل التصوير الأخيرة.
واستكمل المستشار تركي آل الشيخ : "سيتم إلغاء الفيلم وتعويض المنتج والممثلين والعاملين بزيادة 25٪ نظراً للمجهود الكبير في شهور الماضية".
واختتم المستشار تركي آل الشيخ : "وسيتم محاسبة المتسببين في الإهمال والتقصير في شروط السلامة".
موضحًا بأن هذا العمل به مجهود كبير يقوم به كل فريق العمل وخصوصا النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد عز.
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فيلم The Seven Dogs من أبرز الأعمال السينمائية الجديدة التي كان من المنتظر طرحها قريباً، حيث يعد الأضخم ميزانية في تاريخ السينما العربية، حيث تبلغ ميزانيته 40 مليون دولار.
فيلم The Seven Dogs، يأتي من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وعدد كبيرا من الفنانين المصريين و العرب، وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف، قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما"bad boys 3".
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تركي آل الشيخ: سيتم محاسبة المتسببينونشر المستشار تركي آل الشيخ صور من كواليس الانفجار الذي أصاب بطل العمل "أحمد عز"، عبر حسابه أثناء تصوير إحدي المشاهد في فيلم «The Seven Dogs»، ووجه رسالة لأبطال وفريق العمل، قائلًا: "صور من حادث إصابة المخرج وفريق التصوير والحمدالله على سلامة النجم أحمد عز".
واستكمل المستشار تركي آل الشيخ : "سيتم إلغاء الفيلم وتعويض المنتج والممثلين والعاملين بزيادة 25٪ نظراً للمجهود الكبير في شهور الماضية".
واختتم المستشار تركي آل الشيخ : "وسيتم محاسبة المتسببين في الإهمال والتقصير في شروط السلامة".
تركي آل الشيخ: فيلم The Seven Dogs سيكون نقلة في الإنتاج في المنطقةوكان قد أشار المستشار تركي آل الشيخ بأن فيلم The Seven Dogs سيكون به إمكانيات وتقنيات تستخدم لأول مرة في عالمنا العربي وأنه سيكون نقلة في الإنتاج في المنطقة.
موضحًا بأن هذا العمل به مجهود كبير يقوم به كل فريق العمل وخصوصا النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد عز.
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فيلم The Seven Dogs
فيلم The Seven Dogs من أبرز الأعمال السينمائية الجديدة التي كان من المنتظر طرحها قريباً، حيث يعد الأضخم ميزانية في تاريخ السينما العربية، حيث تبلغ ميزانيته 40 مليون دولار.
فيلم The Seven Dogs، يأتي من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وعدد كبيرا من الفنانين المصريين و العرب، وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف، قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما"bad boys 3".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».