تركي آل الشيخ يعلن إلغاء ‏The seven dogs‏.. إصابة قوية لـ أحمد عز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 10:25 مساءً - أعلن المستشاررئيس الهيئة العامة للترفيه بـ، إيقاف إنتاج ‏فيلم "‏The Seven Dogs‏"، وذلك بسبب حادث قوي نتج عنه إصابة الفنان أحمد عز والمخرج واثنين من أفراد ‏الطاقم الفني خلال مراحل التصوير الأخيرة. ‏ونشر المستشارصور من كواليس الانفجار الذي أصاب بطل العمل "أحمد عز"، عبر حسابه أثناء تصوير إحدي المشاهد في فيلم «The Seven Dogs»، ووجه رسالة لأبطال وفريق العمل، قائلًا: "صور من حادث إصابة المخرج وفريق التصوير والحمدالله على سلامة النجم أحمد عز".واستكمل المستشار تركي آل الشيخ : "سيتم إلغاء الفيلم وتعويض المنتج والممثلين والعاملين بزيادة 25٪؜ نظراً للمجهود الكبير في شهور الماضية".واختتم المستشار تركي آل الشيخ : "وسيتم محاسبة المتسببين في الإهمال والتقصير في شروط السلامة".وكان قد أشار المستشار تركي آل الشيخ بأن فيلم ‏The Seven Dogs‏ سيكون به إمكانيات ‏وتقنيات تستخدم لأول مرة في عالمنا العربي وأنه سيكون نقلة في الإنتاج في المنطقة.‏موضحًا بأن هذا العمل به مجهود كبير يقوم به كل فريق العمل وخصوصا النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز ‏وأحمد عز.‏يمكنك قراءة.. أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025فيلم ‏The Seven Dogs من أبرز الأعمال السينمائية الجديدة التي كان من المنتظر طرحها قريباً، حيث يعد الأضخم ميزانية في ‏تاريخ السينما العربية، حيث تبلغ ميزانيته 40 مليون دولار.‏فيلم ‏The Seven Dogs، يأتي من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وعدد كبيرا من الفنانين ‏المصريين و العرب، وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف، قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق ‏Big Time وسيناريو ‏وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما"bad boys 3"‏.‏