الخليج اليوم .. السعودية تواصل ضرباتها الاستباقية ضد مهربي ومروجي المخدرات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تشدد السلطات الأمنية السعودية قبضتها ضد مهربي ومروجي المخدرات، إذ قبضت الحملات الأمنية في مناطق البلاد على مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية ومواطن بمنطقة جازان - جنوب السعودية - لترويجهم 56,119 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وأوقفوا واُتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين باكستانيين في جدة لترويجهما 4 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقفا واُتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا أيضاً إلى النيابة العامة.

في اليوم ذاته، تمكنت المنظومة الأمنية في إطار ضرباتها الاستباقية من إحباط تهريب 31 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، في قطاع العارضة بمنطقة جازان، كما استكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

إلى ذلك، تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.