الإعلان عن مشاركة جينيفر لوبيز في فورمولا 1 بجدة

تفاصيل مُشاركة جينيفر لوبيز بـ فورمولا 1 في جدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 10:25 مساءً - عُشاق الرياضة وسباق السيارات في الوطن العربي على موعد مع أكبر حدث من خلال انطلاق النسخة الخامسة من جائزة السعودية الكبرى STC لـ، والتي من المُنتظر إقامتها في الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري بمدينةبـ المملكة العربية السعودية.وكان قد تم الإعلان رسميًا عن مشاركة النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez في هذا الحدث الرياضي المُميز، وتأتي مُشاركتها كواحدة من أبرز الأسماء في عروض ما بعد سباق جائزة السعودية الكبرى هذا العام فورمولا 1، ويشارك أيضًا النجم الأمريكي آشر وعدد من النجوم الآخرين.ومن المُنتظر أن تُقدم النجمةعرضًا فنيًا مميزًا بعد انتهاء السباق، ومن المتوقع أنه سيستمتع الجمهور والحضور بهذا العرض الفني المميز على خشبة المسرح، حيث من المعروف عنبأن عروضها المسرحية دومًا بالإيقاع النابض بالحياة من خلال تقديم مجموعة من أشهر أغانيها.

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جينيفر لوبيز تحضر عرض مسرحي في نيويورك بُصحبة إبنتها

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يُذكر أن النجمة العالميةبعد أن تم طلاقها من بن أفليك وأغلقت صفحة علاقتهما التي شهدت على مدار ما يقرب من العام مشاكل وشائعات وتخبطاً، بدأت لوبيز في استعادة نفسها والالتفات إلى حياتها المهنية ولعائلتها، حيث شوهدت وهي تحضر مسرحية في نيويورك مع ابنتها، وكانت تبدو في حالة معنوية مرتفعة.وكانت قد خطفتوابنتها إيمي مونيز، البالغة من العمر 17 عاماً الأنظار، بإطلالة أنيقة في حفل افتتاح مسرحية "عطيل" والتي أقيمت على مسرح باريمور بمدينة نيويورك، بحضور عدد كبير من النجوم، وخطف أنظار الجميع ذوق إيمي الرفيع والمختلف، والتي اختارت إطلالة جريئة وأنيقة في آن واحد، حيث ارتدت بدلة مخططة باللونين الأبيض والأسود، نسقتها مع ربطة عنق مطبوعة لإضفاء لمسة عصرية.وقد حظيت فيديوهات لوبيز وإيمي على السجادة الحمراء، بتفاعل واسع من قبل رواد السوشيال ميديا الذين أثنوا على التعامل اللطيف الذي أظهرته إيمي مع والدتها ومدير أعمال لوبيز، وكذلك مع الجمهور، ووصفوها بأنها تتمتع بحسن الخلق، ودومًا ما تتحدث جينيفر لوبيز عن تربية توأميها، إيمي وماكس، بقيم راسخة، وعلى الرغم من نشأتهما تحت الأضواء، إلا أنه في كل مرة يظهران فيها، يخطفان الأنظار بتواضعهما ورقيهما.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».