«الصحَّة السعودية»: ارتفاع متوسط العمر إلى 78.8 سنةً

أكَّدت وزارة الصحَّة السعودية، ارتفاع متوسط العمر المتوقَّع من 74 سنةً في عام 2016، إلى 78.8 سنةً في عام 2024، بالتَّزامن مع «يوم الصحَّة العالميِّ»، تحت شعار «بداية صحيَّة لمستقبل واعد».ويُعزَى هذا التحسُّن إلى جهود الوزارة المستمرَّة في تطوير جودة الخدمات، وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحيَّة، ضمن إطار برنامج تحوُّل القطاع الصحيِّ المنبثق عن رُؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء «مجتمع حيويٍّ» ينعم بالصحَّة والعافية.

وعزَّزت وزارة الصحَّة جهودها التوعويَّة، من خلال مبادرات نوعيَّة وحملات تهدف إلى تشجيع السلوكيَّات الصحيَّة، ونشر ثقافة المشي؛ ممَّا ساهم في تحسين الصحَّة العامَّة وجودة الحياة؛ لتحقيق الهدف الإستراتيجيِّ برفع متوسط العمر المتوقَّع إلى 80 عامًا بحلول عام 2030.ونفَّذت وزارة الصحَّة، بالتعاون مع جهات حكوميَّة عدَّة، إصلاحات صحيَّة وغذائيَّة شملت وقف استخدام الزيوت المهدرجة، وتقليل نسبة الملح في الأطعمة، والإلزام بالكشف عن السُّعرات الحراريَّة في المنتجات الغذائيَّة والمطاعم؛ ممَّا ساهم في تعزيز الصحَّة العامَّة، والحد من انتشار الأمراض المزمنة.

وتواصل وزارة الصحَّة تعزيز جهودها للارتقاء بجودة الخدمات الصحيَّة الوقائيَّة والعلاجيَّة، مع التوسُّع في برامج التوعية الصحيَّة والتَّثقيف، وتكثيف الفحوصات المبكِّرة للأمراض والأورام.

وتهدف هذه الجهود إلى زيادة متوسط العمر المتوقَّع، وخفض معدَّلات الأمراض المزمنة، وتحسين جودة الحياة؛ لتحقيق مستقبل صحيٍّ أكثر ازدهارًا واستدامةً.جهود الصحَّة لرفع متوسط العمر

تشجيع السلوكيَّات الصحيَّة ونشر ثقافة المشي.

رفع متوسط العمر المتوقَّع إلى 80 عامًا.

وقف استخدام الزيوت المهدرجة.

تقليل نسبة الملح في الأطعمة.

الكشف عن السُّعرات الحراريَّة في المطاعم.

تكثيف الفحوصات المبكِّرة للأمراض والأورام.

خفض معدلات الأمراض المزمنة.

جريدة المدينة