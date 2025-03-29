سلام شكر نظيره العراقي على تجديد عملية تصدير الوقود للبنان: نتطلع إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين

توجه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بإسمه وبإسم الحكومة، والشعب اللبناني للعراق ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والشعب العراقي بوافر الشكر، على تجديد عملية تصدير الوقود إلى لبنان لمدة ستة أشهر إضافية، متمنيًا لهم فطرًا سعيدًا ومباركًا.

وأكّد سلام أن لبنان حكومة وشعبًا يتطلع إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، بما يعود بالمصلحة عليهما، ويعزز فرص النمو والاستقرار فيهما.

في وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دعم العراق لأمن واستقرار لبنان بجميع مكوناته، بالإضافة إلى الالتزام بالمساهمة في إعماره، خلال مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

كما أعلن السوداني موافقته على منح وزارة النفط العراقية استثناء لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر.