مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى ورفضا لمساعي إقالة رئيس الشاباك

شهدت تل أبيب مظاهرات للمطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" ورفضًا لمساعي إقالة رئيس الشاباك رونين بار والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف.
في السياق، قال رئيس بلدية تل أبيب، إنّه "إذا أخلت الحكومة بقرار المحكمة العليا فسنشوش على روتين الحياة اليومية".
وكان قد أقرّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا.
ومن أصل 120 عضوا في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد.
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