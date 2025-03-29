الخليج اليوم .. غداً الأحد.. عيد الفطر في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن اليوم السبت في كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت واليمن والبحرين، أن يوم غد الأحد 30 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، أن المحكمة العليا قررت أن يوم غد الأحد الموافق 30 مارس 2025م، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ.

كما أعلنت الإمارات أن الأحد 30 مارس يوم عيد الفطر.

وقال ديوان الرئاسة إن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتاً شرعياً مساء هذا اليوم.

كذلك أعلنت قطر أن غداً الأحد هو عيد الفطر. وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في قطر بأن غداً الأحد الموافق 30 مارس 2025م هو أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1446 هـ الموافق 30 مارس 2025م.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن غداً الأحد هو أول أيام العيد.

أيضاً أعلنت دار الإفتاء اليمنية أن غداً الأحد هو أول أيام عيد الفطر في البلاد.

الاثنين عيد الفطر في هذه الدول

فيما أعلنت سلطنة عمان وإندونيسيا وعدة دول أخرى، اليوم السبت، أن الأحد 30 مارس هو آخر أيام شهر رمضان، وأن الاثنين 31 مارس أول أيام عيد الفطر.

كما قال مركز الفلك الدولي إن عيد الفطر سيكون الاثنين في كل من باكستان والهند وبنغلاديش وإيران.

أيضاً أعلنت ‎ماليزيا وبروناي رسميا أن الاثنين هو أول أيام العيد.